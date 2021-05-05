İstanbul'da 'tam kapanma'yanlar caddelere akın etti

İstanbul'da tam kapanmanın 6. gününde kurallara tam anlamıyla uyulmuyor. CNN Türk'ün haberine göre Esenler ilçesindeki Kazım Karabekir Caddesi'nde adeta iğne atılsa yere düşmeyecek kadar insan yoğunluğu var.
Sokaklardaki yoğunluk sorulan bir vatandaş "Bu çıkanların hangisinde izin kağıdı var ki? Çoğunda yoktur. Bu kapanma nasıl kapanmadır? Ben anlamadım" dedi. Kendisinin neden sokakta olduğu sorulunca ise "Herkes dışarıdaysa ben de çıkayım dedim tutamadım kendimi" yanıtını verdi. Bir başka vatandaş ise "Kimsenin olmadığı gibi benim de izin kağıdım yok" dedi.
Dışarıdaki kalabalıktan şikayet eden bir vatandaş da "Ben 2 gündür evde yattım ama ihtiyacım olduğu için dışarı çıktım. Biz ihtiyacımız var diye çıkıyoruz. Doğrusu kimsenin çıkmamasıdır" dedi.