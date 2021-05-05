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  4. İstanbul'da 'tam kapanma'yanlar caddelere akın etti

İstanbul'da 'tam kapanma'yanlar caddelere akın etti

05.05.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de tam kapanma kurallarına uyulmadı, caddeler insanlarla doldu taştı. 'Neden dışarı çıktınız?' ve 'İzin kağıdınız var mı?' sorularına vatandaşlar 'Herkes dışarıdaysa ben de çıkayım dedim tutamadım kendimi' ve 'Kimsenin olmadığı gibi benim de izin kağıdım yok' gibi yanıtlar verdi.

İstanbul'da tam kapanmanın 6. gününde kurallara tam anlamıyla uyulmuyor. CNN Türk'ün haberine göre Esenler ilçesindeki Kazım Karabekir Caddesi'nde adeta iğne atılsa yere düşmeyecek kadar insan yoğunluğu var.

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"KİMSENİN OLMADIĞI GİBİ BENİM DE İZİN KAĞIDIM YOK"

Sokaklardaki yoğunluk sorulan bir vatandaş "Bu çıkanların hangisinde izin kağıdı var ki? Çoğunda yoktur. Bu kapanma nasıl kapanmadır? Ben anlamadım" dedi. Kendisinin neden sokakta olduğu sorulunca ise "Herkes dışarıdaysa ben de çıkayım dedim tutamadım kendimi" yanıtını verdi. Bir başka vatandaş ise "Kimsenin olmadığı gibi benim de izin kağıdım yok" dedi.

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"İHTİYACIMIZ VAR DİYE ÇIKIYORUZ"

Dışarıdaki kalabalıktan şikayet eden bir vatandaş da "Ben 2 gündür evde yattım ama ihtiyacım olduğu için dışarı çıktım. Biz ihtiyacımız var diye çıkıyoruz. Doğrusu kimsenin çıkmamasıdır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenler tam kapanma

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