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İstanbul'da temizlikçi kadına korkunç tuzak! Cinsel ilişkiye zorlandı

11.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de Özbekistan uyruklu Barchinoy K. sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini emlakçı olarak tanıtan Özkan E. ile gündelik işlerde çalışmak üzere anlaştı. Özkan E.'nin söylediği adrese giden kadın, iddiaya göre burada Özkan E., tarafından bıçak zoruyla alıkonularak, gasp edildi ve cinsel ilişkiye zorlandı.

İstanbul'da temizlikçi kadına korkunç tuzak! Cinsel ilişkiye zorlandı

Olay, 1 Kasım Pazartesi günü Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Barchinoy K. sosyal medya üzerinden kendisini emlakçı olarak tanıtan Özkan E. ile gündelik işlerde çalışmak üzere anlaştı. Özkan E., Özbek kadını temizlik işi için Yunus Emre Mahallesi 2387 Sokak'ta bir daireye çağırdı. Temizlik için verilen adrese gelen Barchinoy K., iddiaya göre burada Özkan E., tarafından bıçak zoruyla alıkonuldu. Kadının cep telefonunu gasbeden Özkan E., kadını cinsel ilişkiye zorladı.

BAKKALA SIĞINDI

Özkan E.’nin elindeki bıçağa rağmen direnen kadın, bulduğu bir anlık boşlukla kendini sokağa attı. Talihsiz kadın mahalle bakkalına sığınırken, şüpheli ise gözlerden kayboldu. İhbar üzerine Nilay yerine gelen polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kimliğini tespit ettiği Özkan E.’yi saatler içerisinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında daha önceden de aynı yolla başka bir kadını tuzağına düşürüp gasp ettiği, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Serbest bırakıldıktan sonra aynı tuzakla Özbek kadını ağına düşüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA


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İstanbul Sultanbeyli
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