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  4. İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltına alındı

İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltına alındı

26.11.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y. de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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