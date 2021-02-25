HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi

İstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi

25.02.2021 21:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi

Kadıköy ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda ticareti yasak 21 piton, 12 boa ve 3 zehirli hongose cinsi yılan ele geçirilirken, ilgili şahsa 17 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Kadıköy ve Eyüpsultan'daki 3 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, damızlık olarak kullanılan değişik büyüklüklerde yavrularla birlikte 21 piton, 12 boa ile 3 zehirli hognose cinsi yılan, 4 tarantula, kertenkele türlerinden gecko ve savan monitörü, Çin ejderi ve çeşitli türlerde 25 sürüngen ile buzdolabında muhafaza edilen 40 ölü yılan ele geçirildi.

Ekiplerce ilgili şahsa, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun "bulundurulması ve ticareti yasak canlılar" ile "yasa dışı üretimi" düzenleyen ilgili maddeleri ihlalden toplam 17 bin 400 lira para cezası kesildi.

Korumaya alınan canlılar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünün protokolü bulunan hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdürecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Son Dakika: Denizli'de restoranda yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de restoranda yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat koronavirüs tablosu

Son Dakika! Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Terhisini alan asker memleketine giderken kazada hayatını kaybetti

Terhisini alan asker memleketine giderken kazada hayatını kaybetti

Sakarya’da 15 günlük yasak iddiasına ilişkin açıklama: Bu yönde bir karar yok

Sakarya Valiliği '15 günlük yasak' iddialarını yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.