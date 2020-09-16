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İstanbul’da toplu taşımada yine aynı görüntü! Tıka basa yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

İstanbul’da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul’da toplu taşımada yine aynı görüntü! Tıka basa yoğunluk

İstanbul’da sabah erken saatlerde işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu.

Cevizlibağ metrobüs durağında vatandaşların sosyal mesafesiz şekilde metrobüs beklediği o anlar kameralara yansıdı. Yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar dikkat çekti.

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İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen metrobüste vatandaşların tıka basa yolculuk yaptığı görüntüler ise bu kadarına da pes dedirtti.

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(İHA)

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