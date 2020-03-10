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  4. İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapandı

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonet nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Beyoğlu, Refik Saydam Caddesi, Unkapanı Köprü girişinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Unkapanı Köprüsü istikametinde giden otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette giden kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken Perşembe Pazarı istikametine yol trafiğe kapandı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil ve kamyoneti kaldırma çalışmaları halen sürüyor.

Kaynak: DHA

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