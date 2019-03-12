İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle şemsiyeler ters döndü.

Sağanak yağış Anadolu Yakası'nda da etkili oldu. Yağışlı hava yüzünden trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

SON DURUM

İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

-18.05 Kadıköy-Bursa/Yenikapı

-19.15 Bostancı-Bandırma / Yenikapı-Bandırma

-19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

-19.50 Kadıköy-Bursa

-20.05 Yenikapı-Bursa

-21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

13.03.2019

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

-07.50 Kadıköy-Bursa

-08.05 Yenikapı-Bursa

-09.50 Kadıköy-Bursa

-10.05 Yenikapı-Bursa

-08.30 Bursa 09.05 Armutlu/ 09.20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

-16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-19.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

