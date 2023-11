İstanbul'da "Türkiye Yüzyılı'nda Kilis Mutfağı" etkinliği

Taksim'deki bir otelde, Kilis Valiliği koordinasyonunda İpekyolu Kalkınma Ajansı desteği ve Kilis Belediyesi işbirliğiyle yapılan etkinlikte, şef Yunus Emre Akkor’un hazırladığı Kilis’in yöresel lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kilis Valisi Tahir Şahin, gastronomi turizminin yalnızca ekonomik büyüme değil, toplumsal, çevresel ve kültürel boyutlarının da ele alındığı yeni bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Gastronomi turizmi, ziyaretçilerin yalnızca, yemek ve kültür ilişkisini değil, yaşamın farklı boyutlarını içeren kapsamlı harekettir. O nedenle, gastronomi hareketleri ülkelerin ve kentlerin gündemindedir." dedi.

Kilis’in, çok yönlü zenginliğiyle adeta bir Türkiye kompozisyonu olduğunu anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Tarihten kültüre, sanattan turizme, tarımdan gastronomiye kadar, her alanda büyük bir potansiyele sahiptir. Kilis yaklaşık 6 bin yıllık tarihi boyunca, farklı medeniyetlerin evi olmuştur. Bu kadim coğrafyada, attığımız her adımda tarihin farklı bir dönemine ait eserlerle karşılaşıyoruz. Ne mutlu ki, birçok geleneğimiz burada yüzyıllardır varlığını koruyor. Yemek kültürümüz, giyim kültürümüz, yorgancılık ve dokumacılık gibi sanat ve zanaatlarımız, yaşamın bir parçası olmaya devam ediyor. Her ne kadar, Kilis zeytinyağı, Kilis Horoz Karası Üzümü ve Kilis Baharatlık biberi ilimizin önde gelen tarımsal ürünleri olsa da bunun dışında ilimize has birçok yöresel ürün bulunmaktadır. Kilis ayrıca, gastronomisiyle de sembol şehirlerimizden bir tanesidir. Coğrafi işaretli Kilis tavamız ve cennet çamuru tatlımız, lezzetiyle dillere destan olduğu kadar, kendine has hazırlanma aşamalarıyla, Türk mutfağımızın karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır."

"ŞEHRİMİZ GASTRONOMİ KONUSUNDA ZİYARET EDİLEN YERLER ARASINDADIR"

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise Kilis'in binlerce yıl farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bu zenginlikleri mutfağına yansıttığını dile getirdi.

Ramazan, "Kilis'imizin gastronomisi kültürel miras statüsündedir. Bunun en önemli delillerinden biri de Oylum Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında 3500 yıllık bir mühür bulunmasıdır. Bu mühür üzerine nakşedilmiş zeytin çekirdekleri ve keçi figürü görülmüştür." diye konuştu.

Kilis'te 300'den fazla yemek ve tatlı çeşidi bulunduğunu vurgulayan Ramazan, şunları kaydetti:

"Bu zengin çeşidiyle şehrimiz gastronomi konusunda ziyaret edilen yerler arasındadır. Kilis'imiz üzüm bağları, zeytinlikleri, biber ve tahıl ambarı ovalarıyla zengin ve bereketli topraklara sahiptir. Son veriler kırmızı acı biber üretiminde Kilis'te ciddi gelişmelerin yaşandığını göstermektedir. Kırmızı acı biber üretiminde Kilis, Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yöremize ait horoz karası olarak anılan Kilis karası üzümü, dünyanın en önemli üzümlerinden biridir. Kilis'imiz de et, bulgur, zeytinyağı ve baharatlar yemeklerimizin vazgeçilmezidir."

Konuşmaların ardından katılımcılara Kilis mutfağından yemekler servis edildi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve çok sayıda kişi katıldı.

