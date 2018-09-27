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İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 22:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da akşam saatlerinde çekilen görüntü, görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde birbiri ardına giden alev topları büyük merak uyandırdı. Görüntülerin hızla yayılmasından sonra UFO söylentileri gündeme geldi.

İstanbul'un Acıbedem semtinde bir evden çekilen görüntüler UFO söylentilerini gündeme getirdi. Görüntülerde gök yüzünden aşağı doğru süzülen ateş toplarının nereye indiği veya düştüğü ya da bu ateş toplarının ne olduğu bilinmiyor.

ATMOSFERE GİREN GÖK TAŞLARI MI?

Dünya atmosferine giren gök cisimleri atmosferdeki sürtünme nedeniyle yer yüzüne yaklaştıkça ısınarak bir ateş topu halini alabiliyor. İstanbul'da görülen bu ateş toplarının da küçük boyutlarda gök cisimleri oldukları tahmin ediliyor.

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istanbul ateş topu sosyal medya Acıbadem Ufo

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