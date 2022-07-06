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İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

06.07.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki ünlü bir alışveriş merkezinde yabancı uyruklu bir kişi, kadınlar tuvaletinde bir kadını telefonuyla çekmeye çalıştığı sırada yakalandı. Olay, tacize uğrayan kadının sosyal medyada paylaşımlarıyla ortaya çıkarken yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

İstanbul'da dün iğrenç bir olay yaşandı. Başakşehir'de bulunan ünlü AVM'de bir kadın, kadınlar tuvaletinde yabancı uyruklu bir kişinin tacizine uğradığını öne sürdü. Sosyal medyadan olayı anlatan kişi, kadınlar tuvaletine girdiği sırada yan kabinde bulunan kişi tarafından telefonla çekildiğini fark etti. Kabinden bir erkek çıktığını ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen adamın yakalandığında elindeki telefonu kırmaya çalıştığı belirtildi.

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"SERBEST BIRAKILMASI AN MESELESİ"

Tacize uğrayan kadın, karakola gidip şikayetçi olduğunu belirterek gözaltına alındığı iddia edilen kişinin tekrardan serbest bırakılmasının an meselesi olduğunu aktardı.

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Sosyal medya hesabından olayı anlatan Nuray Kurtuluş isimli kadın şunları ifade etti:

"Kadınlar dikkat! Bugün başıma gelen bir olayı ve tehlikenin her yanımızda adeta bizi gölge gibi takip ettiğini anlatacağım.

AVM'de kadınlar tuvaletine ihtiyacımı gidermek için oturdum. Yan kabinde altta bana doğru çevrilmiş bir telefonun kayıtta video çektiğini farkettim. Hemen dışarıya çıkarak bağırmaya başladım.

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İçeriden 175 boylarında esmer 25-30 yaşlarında Suriye uyruklu B.A. isimli kişi çıktı ve tuvaletteki tüm kadınları iterek kaçmaya başladı.

Hemen arkasından bağırarak koşmaya başladık ve AVM'deki diğer kişilerin yardımıyla adamı yakaladık. Adam telefonunu yere vura vura parçalamaya çalıştı.

AVM görevlileri şahsı yakaladı ve polisler olay yerine gelerek şahıs hakkında tutanak tuttu. Ben de karakola giderek şikayetçi oldum fakat tekrar salınması an meselesi olabilir."


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz
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