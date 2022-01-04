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  4. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Helikopter de destek verdi! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Helikopter de destek verdi! Çok sayıda gözaltı

04.01.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da narkotik ekipleri, sabaha karşı birçok adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. İl genelinde, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Helikopter de destek verdi! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde 30 kişinin bulunduğu daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Pendik'te bulunan Yeşilbağlar Mahallesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

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Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de katıldı. Baskın yapılan adreslerde hassas burunlu polis köpeği de görev aldı. Operasyon sonrası çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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(DHA)

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İstanbul
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