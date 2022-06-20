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  4. İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

20.06.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, il genelinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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18 ADRESE OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul
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