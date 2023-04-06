İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! 22 ilçe karanlığa gömülecek! İşte 6 Nisan 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi!

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan liste ile belli oldu. Planlı arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 22 ilçe karanlığa gömülecek. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel listeye haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama ile 6 Nisan 2023 elektrik kesintisi listesi...

İSTANBULLULAR DİKKAT! 22 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34794524

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, GELİBOLU, TÜRKSOY, ŞÖHRET sk bölgelerinde 06/04/2023 09:30:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34795856

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794916

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HAZİNE sk bölgelerinde 06/04/2023 13:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34786500

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34788120

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786514

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1717., 1722. sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786501

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 06/04/2023 12:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34792616

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790209

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, KIBRIS, SERHAT 2 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah KUYULU sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794728

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah KAZIM KARABEKİR, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12. sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794731

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT sk bölgelerinde 06/04/2023 11:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794732

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT sk bölgelerinde 06/04/2023 12:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34784593

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI sk / SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, HEYET, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk / bölgelerinde 06/04/2023 14:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34779733

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah DERELİ sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34779735

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34779734

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AVCI, AZİM, BUHARA, BİRİKİM, DİLEK, FASIL, GÖKÇE, HÜRRİYET, KAFKAS, KÜHEYLAN, MEVSİM, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, UMUT, İMREN sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34787055

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN, METAL, ULUYOL sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER, ULUYOL sk bölgelerinde 06/04/2023 21:00:00 - 06/04/2023 23:59:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34786946

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK, OKUL YOLU sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34747853

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, BEBEK BOSTANI, BODUR, DAYIBEY, ERGUVAN, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, NİSBETİYE, SERAMİK, TANOVA SİTESİ YOLU, YENİYOL ÇIKMAZI, ÇATALHÖYÜK, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34785862

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 17., 24., 26., 28., 30., BARBAROS sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794913

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 228., 83. sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794582

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah SAKARYA sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34794756

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, HÜSEYİN YILMAZ, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794755

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah sk / AYDINLAR mah sk / YAYLACIK mah sk / bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34791151

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1566., 1581., ALKOP, UĞUR MUMCU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1541., 1578., 1580., 1581., 1582. sk bölgelerinde 06/04/2023 00:00:00 - 06/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790134

İSTANBUL ESENYURT ilce -PINAR mah sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786754

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 894., 910. sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785855

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 2274., 498., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34784607

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah VESİLE ÇIKMAZI sk / TOPÇULAR mah ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK sk bölgelerinde 06/04/2023 00:01:00 - 06/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34784603

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TALİMHANE sk bölgelerinde 06/04/2023 00:01:00 - 06/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786897

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EVREN, NİHAL, OYA, SARAY, ZUHAL, İLİM sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790168

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 2.KUMRU, ANKA, BURÇAK, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KANYON, KEMAL REİS, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), YENİYOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah 1. MİNE, 2. KUMRU, 2. MİNE, 3. MİNE, BURCU, BÜLBÜL, BÜLBÜLDERE, DERE, GÜLBAHAR, GÜLNİHAL, KADASTRO ÇIKMAZI, KÖŞELİ, ORDU, SEHER, TAYYARE, UYANIK, YENİYOL, İDRİS KÖŞKÜ, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE, ŞEREF sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795798

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah BOSTAN sk / NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU, AHMET ÇELEBİ, AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA, BABA HAYDAR, BABA HAYDAR CAMİİ, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BABAHAYDAR MEKTEBİ, BALCI YOKUŞU, GÜLSUYU, HANIMOĞLU YAŞAR, MAGRİBİ, MUSTAFA RAKIM, NAZIRAĞA YOKUŞU, NAZPERVER, SELAHİ MEHMETBEY, SELAHİ ÇIKMAZI, ZALPAŞA, ÖVGÜ sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34786914

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah AKİFPAŞA, AYNACI ÇIKMAZI, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DEDEEFENDİ, ISLAH, ŞEHZADE CAMİİ sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, MÜŞKÜLE, REVANİ ÇELEBİ, TAŞTEKNELER, VEFA, ÜZÜMCÜ sk bölgelerinde 06/04/2023 00:00:00 - 06/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34793232

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, DR. ŞÜKRÜBEY, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SU YOLCU, SİLİVRİKAPI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VANİ DERGAHI ÇIKMAZI, YEDİ EMİRLER 1., ZİKİRCİ, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SİLİVRİKAPI mah KARAKULAK, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI sk bölgelerinde 06/04/2023 00:30:00 - 06/04/2023 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34793211

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, TÜTÜNCÜZADE, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BALTA, BALTA ÇIKMAZI, BERBER ŞEFİK, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, EMİRLER ÇEŞMESİ, HACI KADIN, KADEM, KADER, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, SÜRGÜCÜLER, YENİ KEMANCI SİTELERİ, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, ALİ FAKİH, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, BURHANETTİN TEPSİ, DERVİŞ MEHMET, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, HACI KADIN, HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI, KEMANCI SİTELERİ, RECEP URAS, YAZICI, YAZICILAR sk / SİLİVRİKAPI mah DAĞISTANLI ÇIKMAZI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 06/04/2023 01:00:00 - 06/04/2023 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34790554

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah BAĞLARBAŞI, TULUMBA, İDİL sk / KARADENİZ mah 1157. sk / SARIGÖL mah KARDELEN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790168

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 2.KUMRU, ANKA, BURÇAK, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KANYON, KEMAL REİS, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), YENİYOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah 1. MİNE, 2. KUMRU, 2. MİNE, 3. MİNE, BURCU, BÜLBÜL, BÜLBÜLDERE, DERE, GÜLBAHAR, GÜLNİHAL, KADASTRO ÇIKMAZI, KÖŞELİ, ORDU, SEHER, TAYYARE, UYANIK, YENİYOL, İDRİS KÖŞKÜ, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE, ŞEREF sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790208

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, GÜLİZAR KALFA, GÜNDÜZ, KEÇEYOLU, KURTOĞLU, KÜÇÜKKÖY, SİPAHİLER, YEŞİL, YÜCE, ÇİMENZAR, İDİL sk / KARADENİZ mah 1144. sk / MERKEZ mah CUMHURİYET, FERAH, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34792627

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, TOPÇU BİRLİĞİ sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 NİSAN 2023 PERŞEMBE KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34790466

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah CAFER, EVLEK, GÜZELDERE sk / ÇELİKTEPE mah ALACA, ALKILIÇ, ALPTEKİN, BABA İSHAK, BAHARİYE, BAYIR, BERGAMA, BOZOKLAR, BOĞAZKESEN, CANDAR, CEYHAN, DEFNENAZ, DİVAN, EVREN, EYALET, GAYRETLİ, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN, GEYLANİ, GÖL, GÜLESER, GÜNYAMAÇ, GÜRDAL, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HATMİ, HAYIRLI, HOŞSADA, HÜRMET, KANCA, KANUNİ, KARAŞAHİN, KINIK, KIVILCIM, KIYIBOYU, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MESUDİYE, MUŞTA, NAMIK KEMAL, NANE, OKÇULAR, OZAN, PAŞAZADE, SELİM, SUADİYE, TELLİTURNAM, TİBET, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, YUVA, ZENCEFİL, ÇATALTEPE, ÖZLEM, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, ŞAH, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK, ŞEREFE sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790469

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MARMARA, MASUM, MEHTAP, MELTEM, MÜRVER, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786811

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALADAĞ, BAŞKIR, BÜLBÜL, CANSIZ, CESUR, CİVAN, KUĞU, ÇİĞ sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794560

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, ATALAR, BEKTAŞ, BİGA, DEREBOYU, FİLİZ, HÜNKAR, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, NAZIR, SANTRAL, SUDENAZ, SİVAS, YILDIRAY, ZAMBAK, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk bölgelerinde 06/04/2023 13:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34786539

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786538

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah SERİN sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 NİSAN 2023 PERŞEMBE SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34760596

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah SIRMAÇ sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34790547

İSTANBUL// SİLİVRİ /DANAMANDIRA /ÖZDAMAR SK bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34793399

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34793363

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, BATTALBEY, EMEKTAR, GÜRHAN, HASANKEYF, NURCİHAN, PASİNLER, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TARSUS, VEZİRKÖPRÜ, YILDIZELİ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34778652

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, BUSE, DERTLİ, EDEBALİ, ERBAY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, KADIŞEHRİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KURULTAY, KUTLUKHAN, REHA, SEYİTGAZİ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YERKÖY, YILMAZTÜRK, ZAĞNOSPAŞA, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÖZGÜVEN, İSMİHAN, ŞENPAZAR, ŞUBAT, ŞURA sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34794581

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, AKER, ALİM, ASIRLIK, DÜZTEPE, DİKMEN, DİKÇE, ERİK, GÜMÜŞYAKA, KARTOPU, KAYISI, KEMALPAŞA, MELTEM, PETEK, SULH, VİLLAKENT, VİŞNE, YILDIZTEPE, YOLDAŞ, YURTTAŞ, ZİLAN, ÇEMEN, ÖZTÜRK, ÜZÜMLÜ, ŞEFTALİ sk / MİMAR SİNAN mah ASLI, HEMŞİN sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795946

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALTIN, BERRAK, BİZİM, DERİN, ERCİYES, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, KOSOVA, MEHMET YILDIZ, TEPEÜSTÜ, TURGUT ÖZAL, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795750

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., BAHÇELİEVLER, BİGADOS, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, KARAMEŞE, SEÇİL, ZIRH sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795713

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, İLTER sk bölgelerinde 06/04/2023 13:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34774927

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah CAMİ 1, PEHLİVAN, UYGAR, YAVUZ sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774926

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, PEHLİVAN sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34786900

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2377. sk / UĞUR MUMCU mah 2339., 2340., 2345., 2347., 2350., 2352., 2354. sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34783984

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / SÜMER mah 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34783987

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 107/1., DR. SADIK AHMET sk / SEYİTNİZAM mah G/19. sk / TELSİZ mah 312., 316., 318., 72., 78., 84/2., 84/4., 84/5., 84/A, 84/C, 85., 85/13., 85/14., 85/15., 85/16., 85/3., 85/4., 85/4D, 85/6., 85/7., 85/8., 85/9., 92/1., BELEDİYE, DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34783991

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / SÜMER mah 203., 204., 211., 29/11., 29/14., 29/15., 29/5., 29/7., 29/9., 30/13., 30/4., 5., 8/2., 8/3., ÇİÇEK, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR, ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 06/04/2023 13:00:00 - 06/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



