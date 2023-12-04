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  4. İstanbul'da yağışlı havayla birlikte trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da yağışlı havayla birlikte trafik durma noktasına geldi!

04.12.2023 21:33 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde kent genelinde trafik kilitlendi. Metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. İş çıkış saatlerinde yağmurunda etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı havayla birlikte trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor. Akşam iş çıkış saatlerinde, yağmurlu havanında etkisiyle trafik durma noktasına geldi. İş çıkış saatinde İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 83'e ulaştı. Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi.

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TOPLU TAŞIMADA YOLCU YOĞUNLUĞU

Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

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Kent genelindeki bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı.

(DHA)


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