İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Haftada 400 yumurta bırakıyor: Alarmın adı bu kez 'AEDES'

Çoğu insanın kâbusu olan sivrisineklerin Aedes cinsi son zamanlarda daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Son haftada üreme hızlarının arttığı belirtilen sivrisinekler nedeniyle hastanenin yolunu tutanların da sayısı arttı. İstanbul'da Bağcılar Belediyesi durumla ilgili harekete geçerken Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan, "Vatandaşlardan sivrisinek üremesine kaynak oluşturabilecek durgun suların oluşumuna engel olmalarını istiyoruz" dedi.

"BİR HAFTADA 400 YUMURTA BIRAKIYOR"

Bağcılar Belediyesi, vatandaşlara sivrisineklerden kurtulmanın yöntemlerini broşürle anlatıyor. Özarslan bu çerçevede vatandaşlara uyarılarda bulunarak Aedes tehdidine karşı yapılabilecekleri açıkladı. Sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkat çeken Özarslan şöyle konuştu:

“Sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır. Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyoruz. Bu aralar adını en çok duyduğumuz Aedes, ısırdığı ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlar bırakıyor. Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor."

"SİVRİSİNEKLERİN ÜREMESİNE VE ÇOĞALMASINA SEBEP OLUYOR"

Sivrisineklerle mücadelenin temelinin, sivrisineğin kaynağı olan durgun suların oluşumuna engel olmak olduğunu dile getiren Özarslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivrisineklerle mücadelenin temeli, sivrisineğin kaynağı olan durgun suların oluşumuna engel olmak. Atık lastiklerden saksı altlarındaki tabaklara kadar içinde su bulunan yerler sivrisineklerin üremesine ve çoğalmasına sebep oluyor. Bizim oluşumuna neden olduğumuz kaynakların bertaraf edilmesi sivrisineklerle mücadelenin temelini oluşturuyor. Biz ilaçlamaya devam ediyoruz; ama vatandaşlarımızın da sivrisinek üremesine kaynak oluşturabilecek durgun suların oluşumuna engel olmalarını istiyoruz. Bunun yanında sivrisinekle ilgili bir sıkıntıları olursa çağrı merkezinden bizlere ulaşarak oradaki sivrisineklerle mücadele katkı sunabilirler.”

"ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise başta sivrisinekler olmak üzere ilçe sakinlerinin haşerelerden korunması için özverili çalışmalar yaptıklarını belirterek, “İlçe sakinlerimizin güvenliği için her türlü zararlı sinek ve böceklere karşı çalışmalarımız devam etmektedir. Sivrisinek kaynaklı hastalıklardan korunmak için, kişisel tedbirlerin alınmasına dikkat etmenizi rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)

