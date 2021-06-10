HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 411 kişi yakalandı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 411 kişi yakalandı

10.06.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Helikopter destekli denetimde, çeşitli suçlardan aranan 411 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 411 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 76 noktada 636 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 14.00-16.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada 594 personelin katılımıyla 16.00-18.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

411 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde 125 bin 20 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 411 kişi ile yoklama kaçağı 164 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 57 ruhsatsız tabanca ile 221 mermi, 6 kilo 949 gram uyuşturucu madde, 2 bin 662 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.

Uygulamada, 165 umuma açık yer denetlenirken 5 iş yeri ile 29 kişiye idari işlem yapıldı, 17 bin 776 lira ceza kesildi.

Denetimlerde 22 bin 141 araç ve 323 motosiklet kontrol edilirken, 742 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 4 araç trafikten men edildi, 109 bin 36 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
15 km boyunca polisten kaçtı! Gazetecilerin sorusuna bakın ne cevap verdi15 km boyunca polisten kaçtı! Gazetecilerin sorusuna bakın ne cevap verdi
Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Açık çağrı: Garanti verin, sizden de alalım

Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı! Bir günde yüzde 74 artış

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür diledi!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.