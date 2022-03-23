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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı... Çok sayıda ekip katıldı

23.03.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopterinin de destek verdiği denetimlerde şüpheli araçlar didik didik aranırken bazı kişiler kimlik kontrolünden geçirildi.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı... Çok sayıda ekip katıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Taksim Meydanı ve diğer uygulama noktalarında araçlar aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca eksik evrakı olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. (AA)

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polis İstanbul
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