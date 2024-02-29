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  4. İstanbul'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor, seferler iptal edildi…

İstanbul'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor, seferler iptal edildi…

29.02.2024 07:24
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İstanbul'da gece başlayan sis etkisini sabaha kadar arttırarak devam etti. Yoğun sis özellikle yüksek kesimler ve boğaz çevresinde etkili oldu. Şehir Hatları ise sis nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu

İstanbul'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor, seferler iptal edildi…

İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

Trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken, İBB Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 33 olarak ölçüldü.

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ŞEHİR HATLARI BAZI VAPUR SEFERLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi.

Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.(AA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Şehir Hatları sis sisli hava
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