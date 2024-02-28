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  4. İstanbul'da yoğun sis ulaşımı engelledi! Uçaklar inemedi, gemi trafiği durduruldu

İstanbul'da yoğun sis ulaşımı engelledi! Uçaklar inemedi, gemi trafiği durduruldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.02.2024 10:19
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul'da yoğun sis ulaşımı engelledi! Uçaklar inemedi, gemi trafiği durduruldu

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

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SABİHA GÖKÇEN'DE DE AYNI SORUN

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.


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İstanbul sis
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