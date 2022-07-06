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İstanbul’da ‘yok artık’ dedirten olay! Polisler bile şaşkına döndü, ehliyet kontrolünde...

06.07.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında durdurulan bir araç sürücüsünün ehliyetini gören polisler şaşkınlığını gizleyemedi. Ehliyet, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı. Sürücüye ehliyetsizlikten cezai işlem uygulandı.

İstanbul’da ‘yok artık’ dedirten olay! Polisler bile şaşkına döndü, ehliyet kontrolünde...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı'na sayılı günler kala il genelinde saat 19.00 sıralarında “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

EHLİYETİ ÖLEN BİRİNİN ÜZERİNE KAYITLI ÇIKTI

Denetim noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü İsmail A.'nın ehliyeti ve belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetin İsmail A.'ya değil ölen bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bunu duyan sürücü şaşırırken, sürücüye ehliyeti yanında olmadığı için 477 TL para cezası uygulandı.

'KİMLİK BENİM AMA KAYITTA BAŞKASI ADINA ÇIKIYOR'

Denetim sırasında gösterdiği ve kendi adına düzenlenmiş sürücü belgesi polis kayıtlarında ölen bir kişi üzerinde kayıtlı çıktığını söyleyen İsmail A., ”Sürücü Trafik çevirmesine girdik. Sürücü belgemizi verdik, başka biri üzerine çıktı. O kişi de ölü çıktı. Onun için ceza yedik. Bakalım ne olacak. Kayıtta ölü görünüyor. Kimlik benim ama kayıtta başkası adına, ölü biri adına çıkıyor” dedi.

Öte yandan kendi kaskını arkasında oturan kişiye veren motosiklet sürücüsüne de 196 TL para cezası uygulandı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

(İHA)

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