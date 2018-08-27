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İstanbul'daki Alman Konsolosluğu yakınında şüpheli paket alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda Alman Konsolosluğunun yakınındaki Dünya Sağlık Sokak’ta bulunan bir şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Polis ekipleri paketin bulunduğu sokağı emniyet çemberi içine aldı. Sokaktaki vatandaşlar çevreden uzaklaştırılırken paketin incelenmesi için bomba imha uzmanı ekiplerin olay yerine gelmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
alman konsolosluğu istanbul beyoğlu şüpheli paket

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