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İstanbul'daki depremde caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

İstanbul bugün Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken Avcılar'da bulunan bir caminin minaresi yıkıldı. Deprem İstanbul haricinde çevre illlerde de hissedildi.

İstanbul bugün Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Avcılar'da deprem nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

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AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

Deprem İstanbul haricinde çevre illlerde de hissedildi.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ALLAH MİLLETİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN RABBİM HERKESİ KORUSUN
bir doğa olayı bu,dikkatli ve tedbirli olmak gerek,tüm halkimiza gecnis olsun.
allah yardım etsin 7.8 gelicekşmiş
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