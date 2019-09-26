İstanbul'daki depremde caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İstanbul bugün Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI
Avcılar'da deprem nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.
Deprem İstanbul haricinde çevre illlerde de hissedildi.
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