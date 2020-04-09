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  4. İstanbul'daki eczanelerden ücretsiz maske alınabilecek

İstanbul'daki eczanelerden ücretsiz maske alınabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

Tİstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi.

İstanbul'daki eczanelerden ücretsiz maske alınabilecek

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarfediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik." ifadeleri kullanıldı.

Ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiğinin vurgulandığı açıklamada süreç ile alakalı ise şunlar kaydedildi;

"Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecektir."


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