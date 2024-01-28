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  4. İstanbul'daki kilise saldırısı ile ilgili yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu: '2 saldırgan yakalandı'

İstanbul'daki kilise saldırısı ile ilgili yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu: '2 saldırgan yakalandı'

28.01.2024 20:37 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" dedi.

İstanbul'daki kilise saldırısı ile ilgili yeni gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu: '2 saldırgan yakalandı'

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne bugün pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Tuncer Cihan isimli kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıda vefat eden Tuncer Cihan'ın dayısı olduğunu iddia eden Kazım Aydemir, "Bir düşmanı yoktu. Benimle beraber de ayine gelirdi zaman zaman. Temiz, çok iyi bir insandı. Tanrı yanına erken aldı. Kimseye düşmanlığı yoktu. Ben de başka bir kilisedeydim, haberi telefonla aldım ve hemen buraya geldim" diye konuşmuştu.

2 SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.

Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Kaynak: DHA-AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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