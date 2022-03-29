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  4. İstanbul'daki müzakere sonrası Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Ateşkes anlamına gelmiyor

İstanbul'daki müzakere sonrası Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Ateşkes anlamına gelmiyor

29.03.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ardından Rusya tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rus ordusu tarafından Kiev ve Çernihiv’de saldırıları durdurma kararı alınmasının ateşkes anlamına gelmediğini belirtti. İşte o açıklamanın detayları!

İstanbul'daki müzakere sonrası Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Ateşkes anlamına gelmiyor

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kiev ve Çernihiv’de askeri operasyonlarını durdurmaya yönelik yaptığı açıklamaları hakkında detaylar veren Medinskiy, “İlk adım olarak Kiev ve Çernihiv yönünde askeri gerilimi azaltma ile ilgilidir. Kiev’in karar vermesi gereken taraf olduğunu bildiğimizden bu kenti tehlikeye atmak istemiyoruz” dedi.

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Müzakerelerde Kiev’in olumlu adımlar atması üzerine kendilerinin de böyle bir adım attıklarını belirten Medinskiy, “Böyle bir adımı gördükten sonra bizde iki önemli adım attık. İlk adım olarak Kiev ve Çernihiv yönünde askeri gerilimi azaltmaktır. Ancak bu Kiev ve Çernihiv'de gerilimi düşürme kararı, ateşkes anlamına gelmiyor. Bizim açımızdan ikinci büyük adım, hazırlanan anlaşmanın dışişleri bakanları tarafından paraflandığı sırada bir zirve gerçekleşmesi ihtimali ile ilgili. Moskova ile Kiev arasında karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlarda bir anlaşma hazırlamak için daha kat edilmesi gereken uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde Ukrayna tarafından somut teklifler aldıklarını aktaran Medinskiy, “Ukrayna'nın bize gönderdiği teklifleri değerlendirmeye hazırız, karşı tekliflerimizi elbette sunacağız” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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