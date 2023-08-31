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İstanbul'daki otobüste iğrenç olay! Kadınların gizlice fotoğrafını çekerken yakalandı: "Böyle giyinmesin gözümüz kayıyor" dedi, yağ gibi üste çıkmaya çalıştı

31.08.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir otobüste kadınların fotoğraflarını gizlice çeken sapık yolcunun görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Fotoğrafları çekerken yakalanan adam, tepkiler üzerine telefonundaki görüntüleri silerken "Böyle giyinmesini kınıyorum. Gözümüz kayıyor" diyerek üste çıkmaya çalıştı. Yolcuların tepkisiyle karşılaşan adamın görüntüsü hızla yayıldı.

İstanbul'daki bir otobüste çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Erkek bir yolcunun kadınların fotoğrafını çekerken yakalandığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elinde telefonuyla oturan bir adama yolcuların tepki gösterdiği görüldü.

KADIN YOLCULARIN GİZLİCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Kadınların fotoğraflarını gizlice çektiği iddia edilen adam, telefonunu isteyenlere karşı çıktı.

Telefonunu vermekte direten adam "Silicem şimdi tamam ama özür diliyorum" dedi.

KJL

Bu sırada yolculardan biri otobüs şoförüne seslenirken "Durdur aracı polis çağır" dedi.

ÇEKTİKLERİNİ TEK TEK SİLDİ

Bunun üzerine iyice panik yapan sapık, çektiği fotoğrafları tek tek silmeye başladı.

"GÖZÜMÜZ KAYIYOR! BÖYLE GİYİNMESİN"

"İki tane bacak gördünüz diye mi oluyor bunlar. Sapık, senin kızın da olabilir" diye bir kadının tepki göstermesi üzerine sapık yolcu, "Ayıp ama böyle giyinmesini ben kınıyorum. Gözümüz kayıyor" diyerek üste çıkmaya çalıştı.

Ekran Alıntısı

Bunun üzerine yolcular daha da sinirlenirken "Sana mı soracağız" diyerek tepkisini sürdürdü.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sapık İstanbul yolcu

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