HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristle görüştüğü iddia edilen MHP'li İlhan'dan açıklama

İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristle görüştüğü iddia edilen MHP'li İlhan'dan açıklama

15.11.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adına kayıtlı telefon hattı kullanılarak İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle görüşme yapıldığı iddiasıyla ifadesi alınan MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, söz konusu telefon hattının bilgisi ve rızası dışında çıkarıldığını söyledi.

İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristle görüştüğü iddia edilen MHP'li İlhan'dan açıklama

İlhan, MHP Şırnak İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Bilgim ve rızam dışında GSM operatörü üzerinden 24 Nisan 2019'da adıma bir hat çıkarılmış. Adıma kayıtlı, ben, eşim ve çocuğumun kullandığı 3 hat dışında kimlik bilgilerim ele geçirilerek çıkartılan hat aracılığıyla şahsım ve partim üzerinde bir oyun tertip edilmeye çalışılmaktadır." dedi.

Yıllarca terör örgütü PKK'nın hedefi halinde olduğunu dile getiren İlhan, "1997 yılında terör örgütü PKK tarafından evim içerisinde ailem varken yakılmış, ayrıca adım defalarca resmi makamlara da intikal eden terör örgütünün infaz listesinde yer almıştır." şeklinde konuştu.

AA-20221115-29447910-29447909-MHP_GUCLUKONAK_ILCE_BASKANI_ILHANDAN_ISTANBULDAKI_TEROR_SALDIRISIYLA_ILGILI_ACIKLAMA

İlhan, adına kayıtlı telefon hattı kullanılarak İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle görüşme yapıldığı iddiasına ilişkin şunları söyledi:

"Konuyla ilgili olarak jandarmanın daveti ile ifade vermeye gittim ve ifadem sonrası gizlilik kararı olan bir konuyla ilgili söyleyeceklerim, şahsım ve partimi yıpratmaya yönelik dezenformatif haber için tüm yasal yolları kullanarak mücadele edeceğim."

MHP İl Başkanı Halil Tatar da İlçe Başkanı İlhan'ın sürekli tehdit edildiğini belirterek, "Sosyal medyada dolaşan iddiaların hepsi gerçek dışıdır. Bununla ilgili parti avukatlarımıza talimat verdik, konu hakkında hukuki süreç başlattık. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz de devletin teröre karşı mücadelesinde onların yanındayız." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası ekipler harekete geçti! TutuklandıSosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası ekipler harekete geçti! Tutuklandı
Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçtiŞehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak MHP

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

ÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zam

ÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zam

Yüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktı

Yüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktı

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Haberi gösterip çok sert konuştu! Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası alkış tufanı koptu

Haberi gösterip çok sert konuştu! Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası alkış tufanı koptu

İlginizi Çekebilir

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.