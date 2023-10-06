HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'daki terör operasyonunda 'Yunanistan' izi! Lavrion Kampı'nda eğitim almışlar

İstanbul'daki terör operasyonunda 'Yunanistan' izi! Lavrion Kampı'nda eğitim almışlar

06.10.2023 13:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik olarak dün 4 ilde operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonun İstanbul ayağına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 terör örgütü üyesinin Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra yasadışı yollarla ülkeye girdiği öğrenildi.

İstanbul'daki terör operasyonunda 'Yunanistan' izi! Lavrion Kampı'nda eğitim almışlar

İçişleri Bakanlığı, dün "İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda; 9'u Erzurum, 8'i İstanbul, 4'ü Gaziantep ve 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 BTÖ üyesi yakalandı" ifadeleri ile terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Söz konusu operasyonun İstanbul ayağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ek-fotograflarla-istanbuldaki-teror-operasyonu-2-orgut-uyesi-egitim-alip-turkiyeye-gelmis_4977_dhaphoto4

İSTANBUL'DA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yaptıkları baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

ek-fotograflarla-istanbuldaki-teror-operasyonu-2-orgut-uyesi-egitim-alip-turkiyeye-gelmis_4977_dhaphoto3

LAVRION KAMPINDA EĞİTİM ALMIŞLAR

Bu şüphelilerden Ferhat G. ile Hamza A.'nın Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda saldırı eğitimi aldıkları anlaşıldı. Sözkonusu terör kamplarında saldırı eğitimi alıp yakın zamanda Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 2 örgüt üyesi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlyas Biro Eli etkisiz hale getirildiİlyas Biro Eli etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildiAğrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Azerbaycan Türkiye’yi istemeyen AB ülkesini açıklayıp çok sert tepki gösterdi: ‘Açık bir ikiyüzlülük’Azerbaycan Türkiye’yi istemeyen AB ülkesini açıklayıp çok sert tepki gösterdi: ‘Açık bir ikiyüzlülük’
Anahtar Kelimeler:
İstanbul terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.