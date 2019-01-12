HABER

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:58 | Son Güncelleme

Bakırköy'de Halkalı-Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Florya'da, Halkalı-Gebze banliyö hattındaki test sürüşü sırasında tren kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halkalı-Gebze banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya mevkiinde çarpıştı.

KAZA YERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. AA'da yer alan habere göre yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Halkalı-Gebze banliyö tren hattındaki kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada, "Bugün saat 09:30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme-Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya-Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girmiştir. Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır" denildi.

KAZA ANI KAMERADA

Florya'daki kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde trenlerin kafa kafaya çarpışma anı yer alıyor.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Florya'da tren hattındaki kaza kameradaFlorya'da tren hattındaki kaza kamerada
Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tren tren kazası kaza görüntüsü Florya istanbul

En Çok Okunan Haberler

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın cinsel ilişki için bana baskı yaptı!

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!

Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Sınırda önemli toplantı!

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

Florya'da tren yolunda kaza!

İstanbul Florya'da tren kazası! Yaralılar var

Sarıyer'de kimyasal madde paniği!

İstanbul'da kimyasal madde paniği!

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.