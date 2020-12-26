HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı

26.12.2020 00:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

Balat Mahallesi'nde baskın yapılan bir adreste 30 metre derinliğinde bir tünelin de bulunduğu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 8 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 22 Aralık’ta Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da özel harekat polislerinin desteği ve 500 polisin katılımıyla 51 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladıBakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek

Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

CHP'den iktidara çok sert eleştiri

CHP'den iktidara çok sert eleştiri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Muğla'da korkunç olay! Döverek öldürdüler

Muğla'da korkunç olay! Döverek öldürdüler

Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Nehirden çıktıktan sonra hipotermi geçirdiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balık tutmak için nehre girmişti

İki grup arasında kavga! İçki şişeleri ve yumruklarla birbirlerine girdiler

İki grup arasında kavga! İçki şişeleri ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Trafik cezaları e-posta hesaplarına gelecek

Trafik cezalarında e-posta dönemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.