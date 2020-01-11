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  4. İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan yeni açıklama: Oldukça güçlü

İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan yeni açıklama: Oldukça güçlü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 19:49 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yeni açıklama geldi. AFAD depremin şiddetini ölçtüklerini ve şiddetin 'oldukça güçlü' kategorisinde yer aldığını belirtti.

İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan yeni açıklama: Oldukça güçlü

Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.7'lik deprem sonrası AFAD'dan yeni açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan AFAD depremi oldukça güçlü olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

11.01.2020 tarihinde Marmara Denizi Silivri (İstanbul) da meydana gelen Mw=4.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü olarak hesaplanmıştır.


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