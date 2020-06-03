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İstanbul-Diyarbakır otobüsünde ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2020 22:07 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde bulunan Süreyya Ç., Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince otobüsle hastaneye götürüldü. Yoluna devam eden otobüs ise yolcuların testinin yapılması için Bolu'da durduruldu.

İstanbul-Diyarbakır otobüsünde ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...

İstanbul'da 2 gün önce Kovid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan bugün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yolda kendisini arayan kişiden testinin pozitif çıktığını öğrendi.

MUAVİNE SÖYLEDİ, OTOBÜSLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Süreyya Ç. durumu muavine bildirince otobüs şoförü de yaşlı kadını otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaşlı kadın burada karantinaya alındı.

ARAÇTA BULUNANLARA TEST YAPILACAK

Otobüs ise tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Bunun üzerine emniyet ekipleri durumu Bolu'daki polise bildirdi. Otobüs sürücüsüne de bilgi verilirken, Bolu gişelerinde polis ve sağlık ekipleri beklemeye başladı. Otobüs, Bolu'da TEM yolu Batı gişelerinde durduruldu. Otobüs, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürülürken, araçta bulunanların testlerinin yapılacağı bildirildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hemen çıkmaz ki. boşuna. bence istanbıla ulaşım kısıtlamSı devam etmeliydi
al işte sorumsuz bir insan daha
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