HABER

İstanbul "Don Kişot" rotasına dahil oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, Modern Avrupa’nın ilk romanı olarak kabul edilen "Don Kişot"u kaleme alan İspanyol yazar Cervantes ile ilgili "Cervantes İstanbul’da" konulu panel düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, Modern Avrupa’nın ilk romanı olarak kabul edilen "Don Kişot"u kaleme alan İspanyol yazar Cervantes ile ilgili "Cervantes İstanbul’da" konulu panel düzenlendi. Etkinlikle birlikte İstanbul “Don Kişot Rotası”nda yer alan şehirler arasına resmen girmiş oldu.
Modern Avrupa’nın ilk romanı olarak kabul edilen "Don Kişot"u kaleme alan İspanyol yazar Cervantes ile ilgili "Cervantes İstanbul’da" başlıklı 2 gün süren etkinlik düzenleniyor. Usta yazar, 17. yüzyılın başlarında kaleme aldığı eserde bahsi geçen mekanlara 22 Şubat’ta gezi düzenlendi. Geziyle başlayacak etkinlikte, Miguel de Cervantes’in eserlerinde bahsi geçen semtlerde, "Don Kişot rotası"na dahil edilecek noktalar tespit edildi.
Etkinliğin ikinci gününde, CRR Konser Salonu’nda Türkiye ve İspanya’dan edebiyatçı, yazar ve akademisyenlerin katılacağı panel düzenlendi. Panel, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Dr. Gonzalo Manglano de Garay’ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.
Etkinlikler Cervantes Filarmoni Orkestrası konseri ile sona erecek
Don Kişot eserinin Türk eğitim sistemindeki öneminden bahseden Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Don Kişot eseri ve Cervantes ile ilgili düzenlenen etkinlerden duyduğu heyecanı dile getirdi. Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilere de değinen Kaptaner şöyle konuştu:
“Özellikle Don Kişot eseri ile Cervantes, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilkokuldan itibaren eğitim sürecinde hepimizin tanıdığı bir yazar. Uzun süredir arzu ettiğimiz bir etkinliği gerçekleştirmenin heyecanı içindeyim ben. Yaklaşık 6 ay önce biz niyetlendik. Cervantes’in Akdeniz ve Osmanlı coğrafyasındaki hatırları, gözlemleri, eserlerinin Türkçe’ye çevrilmesi için çalışmalar başlattık. Bir taraftan da ülkemizde son günlerde Cervantes eserleri ve Don Kişot ile ilgili üst üste çalışmalar yapılıyor. Türkiye’de Cervantes, Don Kişot gündemi oluşturuldu, bu da sevindirici. Bizim İspanya-Türkiye ilişkilerinin aslında son yıllarda sıcaklaşması, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın medeniyetler ittifakı bağlamında sayın Zapatero ile eş başkan olarak yakın tarihte birlikte yoğun çalışmalar yapması bir dönüm noktası oldu. 2005 yılında başladı bu çalışmalar ve Birleşmiş Milletler genel sekreteri tarafından da benimsenerek Birleşmiş Milletler girişimi olarak kabul edilmişti. Dolayısıyla biz o çizgide devam ediyoruz diyebiliriz. Sıcak bir şekilde devam eden İspanya-Türkiye ilişkilerine kendi çapımızda bir katkımız olsun diye düşünüyoruz. Ayrıca bu akşam saat 20.00’de başlayacak konserimizle Cervantes Filarmoni Orkestrası’na ev sahipliği yapacağız.”
İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Dr. Gonzalo Manglano de Garay de Cervantes’e gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Don Kişot rotasını takip etmenin çok özel olduğunu ifade eden Gonzalo, “İstanbul gibi güzel bir şehirde Cervantes’in adımlarını takip etmek çok özel. İstanbul zaten çok kozmopolittik bir kültüre sahip ve Cervantes’te bunu ifade ediyor.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Barselona Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nesrin Karavar’ın moderatörlüğünü üstelendiği panelde, Madrid Alcala de Henaner Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Jose Emilio Sola Castano, Madrid Compuletense Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Jose Manuel Luca Megas, İstanbul Cervantes Enstitüsü Müdürü Dr. Gonzalo Manglano de Garay, Barcelona Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Isabel Soler Quintana ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Önalp, Don Kişot ve Cervantes ile ilgili araştırmaları hakkında konuşmalar yaptı.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Lösemi tedavisi gören milli dansçı Kaan, yaşamını yitirdiLösemi tedavisi gören milli dansçı Kaan, yaşamını yitirdi
TIR sinyalizasyon direğine çarptı, dorsedeki tonlarca balık yola saçıldıTIR sinyalizasyon direğine çarptı, dorsedeki tonlarca balık yola saçıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

Arkadaşının ölümüne sebep oldu! Acı olay

Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı

Birden bastırdı! Sürücüler yolda kaldı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girip, evrakları karıştırmış! Flaş iddia: Siyasi hırsızlık

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'na hırsız şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.