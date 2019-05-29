İSTANBUL-  EKREM İMAMOĞLU ZEYTİNBURNU 

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL(DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Zeytinburnu'nda sürdürdü.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bulunan semt pazarına gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ayaküstü esnaf ve vatandaşlara sohbet etti.

Pazar ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na ilk olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Ekrem bey son günlerde gergin. Esnaf genci tokatladı" açıklaması soruldu. İmamoğlu bu soruya, “Bazı insanların görme bozukluğu olabilir. Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Toplumda herkesle diyalog kurma çabam var. Bazen insanların kalbini buz kaplar. Biz insanların kalbindeki buzu eritmeye geldik" dedi.

"ADRESİZ DAVETİYE GÖNDERMEYE GEREK YOK"

“Rakibiniz Binali Yıldırım'da katıldığı bir televizyon programında çaldılar demek zorunda kaldım demek zorunda kaldım şeklindeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da İmamoğlu, “Hadi biz birkaç kanala sıkıştık. Sayın Yıldırım mı sesini duyuramıyor. Yardımcı olayım o zaman. Beraber programa çıkalım. Sesini duysunlar. O dediği konuyu orada tartışalım. İstanbul'u konuşalım. O şartlı ben şartsız. Tabi ki İstanbul'u konuşacağız. Türkiye'yi mi konuşacağız. Bunu söylemeye bile gerek yok. İstanbul'un sorunları var. Geçmişi var. Geleceği iptal. İstanbul'un iptal edilmiş bir seçim var. Bak ne güzel sesini duyuramamış 'Çaldılar' diyerek beni duysunlar istedim. Çok üzücü yani. O kadar tecrübeli bir insanın böyle bir yola başvurması hoş değil. Benim endişem bunun insanların kalbinde başka bir buz örmesi. Herkes saygınlığı devam ettirsin. Dediği gibi program kesinlikle İstanbul konulu olmalı. İptal edilmiş bir seçimi var. O anlamda hukuken toplumun önünde da kimin elinde ne varsa bana da soruları olabilir bana da sorular olabilir. Ben kabul etmiş durumdayım. Buradan çağrı yapıyorum. Danışmanı danışmanımızı arasın. Kanalı tercih etsin. Konuşalım tartışalım biz hazırız. Adresiz davetiye göndermeye gerek yok. Buyursun sohbet edelim. Davet gelmedi. Ben somutlaştırıyorum" diye cevap verdi.