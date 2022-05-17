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  4. İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI! 17 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI! 17 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

17.05.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs 2022 Salı günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve kesintinin ne zaman giderileceği AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama ile yanıt buldu. İstanbullular, bugün internette; 17 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 17 Mayıs 2022 Salı günü için yapılan açıklama ve AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI! 17 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

17 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilirken, AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama da günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 17 Mayıs 2022 Salı günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki 17 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

17 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

17 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

17 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/


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İstanbul
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