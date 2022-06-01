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İstanbul elektrik kesintisi olacak ilçeler 1 Haziran 2022: Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama

01.06.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul elektrik kesintisi olacak ilçeler, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü AYEDAŞ ile BEDAŞ'tan yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları ile ilgili güncel listeye internet sitelerinde yer verdi. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

İstanbul elektrik kesintisi olacak ilçeler 1 Haziran 2022: Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama

1 Haziran elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ile İstanbul elektrik kesintisi olacak ilçeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1 Haziran 2022 Çarşamba günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Peki 1 Haziran ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

1 HAZİRAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

1 Haziran Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

1 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

1 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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