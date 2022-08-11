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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek? 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

11.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 11 Ağustos 2022 Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İstanbullular arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle megakent İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek kesintilere ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki 11 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi için 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek? 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler 11 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çok sayıda vatandaş internette "11 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek?", "İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

11 AĞUSTOS 2022 ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 11 Ağustos Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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