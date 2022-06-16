HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Esenyurt'ta feci olay! İki yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta feci olay! İki yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

16.06.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci olay Esenyurt'ta yaşandı. Sağlık ocağına giden anne, iki yaşındaki çocuğunu evde tek bıraktı. Evde tek kalan iki yaşındaki çocuk, camdan sarktı ve aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta feci olay! İki yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi 2 yaşındaki İ.Y.'yi evde tek bırakarak sağlık ocağına gitti. Tek kalan çocuk evin penceresine çıkarak aşağıya doğru sarkmaya başladı. Dengesini kaybeden çocuk, pencereden düşerek ağır yaralandı. Ağlama sesi duyan esnafların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk deldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik çocuk, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük kız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye koşan anne ise sinir krizi geçirdi.

AW647453_04

'BULDUĞUMUZDA BAYGINDI'

Yaşanan olayı anlatan Özgür Boğa, “Saat 10.00 gibiydi, ben arabamla buradan geçiyordum. Bir baktım burası çok kalabalıktı. Çocuğu yerde gördük. Bir tane araç yanaştı onunla birlikte hastaneye götürdük. Annesi herhalde sağlık ocağına gitmiş, babası da çalışıyor, kimse yok evde. Çocukta cama çıkıp oynamış herhalde 3. kattan düşmüş. Onu bulduğumuzda baygındı zaten” diye konuştu.

MİNİK KIZIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Esenyurt’ta küçük kızın pencereden düştüğü anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın cama çıkarak aşağıya sarktığı, bir süre sonrada dengesini kaybederek düştüğü görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca lira değerinde! Hatay'da jandarma ekipleri ele geçirdiMilyonlarca lira değerinde! Hatay'da jandarma ekipleri ele geçirdi
Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim! Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!
İğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa ettiİğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arınç'ın ardından kürsüye çıktı ve... Dikkat çeken anlar!

Arınç'ın ardından kürsüye çıktı ve... Dikkat çeken anlar!

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

"Arkadaş değiliz" dedi! Oğlu yatak odasında onu görünce...

"Arkadaş değiliz" dedi! Oğlu yatak odasında onu görünce...

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

İlginizi Çekebilir

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.