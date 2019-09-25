HABER

 İSTANBUL - ESENYURT'TA 'SKUNK' OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 18:30 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 41 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 41 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Esenyurt'ta denetim yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 2 kilo 330 gram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirdi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 38 kilo 725 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
--------
-ele geçirilen uyuşturucu

Akılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldıAkılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldı
Kılıçdaroğlu Gazeteci Necati Karakaya'nın cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu Gazeteci Necati Karakaya'nın cenaze törenine katıldı
GÜNCELLEME - Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdiGÜNCELLEME - Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.