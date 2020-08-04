İstanbul Eyüpsultan’da silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Eyüpsultan’da gencin uğradığı silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz tişörtlü saldırgan elinde bulunan tabanca ile Caner T.’ye ateş açtığı ve yaralanan Caner T.’nin yardımına esnafın koştuğu görülüyor.

Saldırgan şahıs ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Caner T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"YAKLAŞIK 5-6 KERE SİLAH SIKILDI"

Olay anını anlatan Gürsel Gerçek, “İçeride çalışıyordum. Yaklaşık 5-6 kere silah sıkıldı. Daha sonra dışarı çıktığımda arkadaşın iki minibüs arasında kanlar içinde kaldığını gördüm. Arkadaşı alıp kenara taşıdık. Sonra da turnike yaptık. Şahsın kim olduğunu görmedim. Sadece silah sesini duyduk. Ardından polis ekipleri geldi” dedi.

"ÇOCUK SIRTI KAN İÇİNDE YERDE YATIYORDU"

Cadde esnafı Meriç İnandıklı, “Silah sesi duydum. Koştum. Burada bir minibüs duruyordu. Çocuk sırtı kan içinde yerde yatıyordu. 4 el ateş ettiler. Dördü de sırtına geldi herhalde. Ben de hemen ambulansı aradım. O an gördüm. Kötü oldum. Durumu kötüydü. Ölmüş de olabilir. Kurtulması çok zor” diye konuştu. (İHA)

