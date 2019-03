"İstanbul Fellowship, dünya yayımcılığı açısından önemli bir kavşak olacak"

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru, yurtdışına satışı yapılan her kitabın önemine ilişkin, "Satılan her kitap bir elçi. Yurt dışına lisanslı olarak verilen her kitap o ülkede, o dilde yayımlanacağı için ve o ülke vatandaşlarına ulaşacağı için aslında hem ülkemizin anlatmaya çalıştığı değerleri ulaştırmak açısından bir araç, hem de tanınırlığını artırmak açısından çok önemli." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen "Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları-İstanbul Fellowship" programı sona erdi.

Doğru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Basın Yayın Birliği ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Avrasya Kitap Festivali kapsamında gerçekleşen etkinliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Üç gün boyunca, 72 ülkeden 286 yayımcının bir araya geldiğine dikkati çeken Doğru, "Satılan her kitap bir elçi. Yurt dışına lisanslı olarak verilen her kitap o ülkede, o dilde yayımlanacağı için ve o ülke vatandaşlarına ulaşacağı için aslında hem ülkemizin anlatmaya çalıştığı değerleri ulaştırmak açısından bir araç, hem de tanınırlığını artırmak açısından çok önemli." diye konuştu.