 İSTANBUL - FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASI: 48 GÖZALTI KARARI

Özden ATİK - İstanbul DHA FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapmasında örgütün TSK yapılanmasında "öğretmen" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve askeri okul sınav sorularını örgüt üyelerine verdiği kaydedilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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