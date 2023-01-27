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İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın; 3 işçi dumandan etkilendi

27.01.2023 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de bulunan İstanbul Finans Merkezi inşaatında işçilerin çalışması sırasında yangın çıktı. 3 işçi dumandan etkilenirken, yangın söndürüldü.

İstanbul Finans Merkezi inşaatında yangın; 3 işçi dumandan etkilendi

Yangın, saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi Finans Caddesi'nde inşaatı süren İstanbul Finans Merkezi binasında çıktı. B blokta bulunan -4'üncü kattaki çalışmalar sırasında bilinmeyen başlayan yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı.

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Yangının bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binadaki işçiler tahliye edilirken, yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapıp soğutma çalışmasında bulundu. (DHA)

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