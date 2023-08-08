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  4. İstanbul Göktürk'teki görüntü gündem olmuştu! Uzun namlulu silahla ilgili gerçek ortaya çıktı

İstanbul Göktürk'teki görüntü gündem olmuştu! Uzun namlulu silahla ilgili gerçek ortaya çıktı

08.08.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Göktürk'te, uzun namlulu silahla yürüyen bir çiftin görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafla ilgili gerçek ise bambaşka çıktı.

İstanbul Göktürk'teki görüntü gündem olmuştu! Uzun namlulu silahla ilgili gerçek ortaya çıktı

Eyüpsultan Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla yürüyen bir çift, çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi.

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SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
silah göktürk

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