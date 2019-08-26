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İSTANBUL - GÜNGÖREN'DE KARISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de tartıştığı eşi tarafından bıçakla öldürülen Kadir Ören'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)- GÜNGÖREN'de tartıştığı eşi tarafından bıçakla öldürülen Kadir Ören'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ören ve eşi Kadir Ören henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hülya Öner eşi Kadir Ören'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kadir Ören'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir Ören'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

"BEN DÜKKANDA KALACAĞIM TARTIŞMAYALIM DİYE EVE GİTMEYECEĞİM"
Cenazeyi almaya gelen Kadir Ören'in kardeşi Mustafa Ören, "Ağabeyim evlendikten sonra pişman oldu. Ayrılmak istiyordu. Bunu çevresine dile getirdi. Bugün yada yarın boşanma dilekçesini verecekti. Bize defalarca bunu dile getirdi. Bayramda Edirne'deydik. İstanbul'a döndük ben dükkanda kalacağım, eve gitmeyeceğim tartışmayalım diye. Ben kardeşinim bana gel dedim. Ben de yeni evliyim diye kabul etmedi. İki hafta dükkanda kaldı. Geçen Cumartesi eşi bir şekilde kandırıp eve çağırmış. Ağabeyim bana kendi söyledi 'son kez bir gideyim derdi ne bir öğreneyim belki pişman olmuştur' dedi " diye konuştu. Ören'in cenazesi yarın öğlen vakti Güngören Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazma Mezarlığında toprağa verilecek

Görüntü Dökümü
-Adli Tıptan görüntü
-Kardeşi Mustafa Öner röp
-Genel ve Detaylar

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