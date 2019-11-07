İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer, "Türkiye, küresel terörle mücadelede dünyadaki en tecrübeli ülkelerin başında gelmekteyken, ülkemiz terörle mücadele alanında güçlü ve kararlı askeri önlemlerin yanı sıra terörizmle de mücadeleyi bir tarafa bırakmamakta, terör ve terörizmle birlikte mücadele ettiği yeni bir konsepti sürdürmektedir." dedi. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından "Yeni Dünya Ekonomi ve Güvenlik Mimarisi" ana temasıyla "İstanbul Güvenlik Konferansı" düzenlendi. Tuncer, açılıştaki konuşmasında, 21. yüzyılın ilk çeyreği itibarıyla küresel anlamda artan riskler ve asimetrik tehditlerin yeni güvenlik konseptlerini ve yeni düzen arayışlarını beraberinde getirdiğini ve bunun da klasik güvenlik tehditlerine ve kavramsal olarak güvenlik çalışmalarına daha geniş boyut kazandırdığını anlattı. Terör, radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık, Batı'da yükselen ırkçılık, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, sınırları aşan suç örgütleri, düzensiz göç ve mülteci hareketleri gibi olguların güvenlik çalışmalarının doğal bir parçası haline geldiğini dile getiren Tuncer, tehditleri bertaraf etmek için enerji güvenliğinden kent güvenliğine, siber güvenlikten uzay ekosistemine kadar kadar güvenliği ilgilendiren çeşitli çalışma alanlarının biçimlendirilmesi ve güvenliğe bütüncül bir bakış açısı inşa etmek gerektiğini söyledi.

Tuncer, yeni güvenlik konseptinin de insani güvenlik yaklaşımını temel alması gerektiğinin altını çizdi. Güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesi konusunda askeri güç kullanımı ve yaptırım seçeneklerinin yanı sıra hukuk, insan hakları, adalet, ahlak, ekonomi, çevre gibi diğer değerlerin de dikkate alma zorunluluğu bulunduğuna işaret eden Tuncer, şöyle konuştu: "Yeni güvenlik mimarisini konuşurken, üzerinde ayrıca durulması gerektiğine inandığım en önemli husus, terör ve terörizmdir. Yeni gelişen birçok tehdit ve riske rağmen terör ve terörizm bu asırda da uluslararası barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit eden en önemli unsurların başında gelmektedir. Devletlerin terör örgütlerini ayırt etmeden, doğru tanımlamadan daha güçlü bir uluslararası iş birliği geliştirmesini ve bu işbirliğinin terörle mücadelede önemli bir aygıtı oluşturmasını zaman zaman zor görmekteyiz. Bizim terör örgütü dediğimize bir başkasının terör örgütü dememesi, bunun uluslararası bir tanımının olmaması ve bu konuda muğlaklıklar yaşanması dünya barışına hizmet etmemekte, ulusları da zaman zaman zor durumda bırakmaktadır."