HABER

İstanbul Hadımköy'deki geri dönüşüm deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 04:42 | Son Güncelleme

İstanbul Hadımköy'deki geri dönüşüm deposunda yangın

İSTANBUL (AA) - Hadımköy'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hadımköy'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan tek katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Avcılar, Başakşehir, Mimarsinan, Silivri, Hadımköy, Beşiktaş ve Kıraç itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

PARTNERRüyanızda ölü akrabanızı gördüyseniz...Rüyanızda ölü akrabanızı gördüyseniz...
Çatalca'da TIR alev alev yandıÇatalca'da TIR alev alev yandı
İstanbullular dikkat! Taksim Meydanı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacakİstanbullular dikkat! Taksim Meydanı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm deposu Hadımköy itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çengelköy'de pompalı dehşeti! Dükkandakileri rehin alıp etrafa ateş açtı

Çengelköy'de pompalı dehşeti! Dükkandakileri rehin alıp etrafa ateş açtı

İstanbullular dikkat! Taksim Meydanı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Taksim Meydanı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.