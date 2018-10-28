İstanbul Hadımköy'deki geri dönüşüm deposunda yangın

İSTANBUL (AA) - Hadımköy'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hadımköy'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan tek katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Avcılar, Başakşehir, Mimarsinan, Silivri, Hadımköy, Beşiktaş ve Kıraç itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

