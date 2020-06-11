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  4. İstanbul hava durumuyla ilgili son tahminler! AKOM uyardı

İstanbul hava durumuyla ilgili son tahminler! AKOM uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 12:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yarından itibaren hava sıcaklıklarının düşeceği ve beraberinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yağışların önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumuyla ilgili son tahminler! AKOM uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (yarın) gününden itibaren mevsim normallerine gerileyeceğini ve beraberinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmini paylaşıldı.

İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre; önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (yarın) gününden itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BATI İLÇELERİNDEN TÜM İSTANBUL’A YAYILACAK

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

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