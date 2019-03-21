İstanbul hava sahasında göç alarmı verildi

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Mart (DHA) - Havaların ısınmasıyla birlikte, leyleklerin göç hattı üzerinde bulunan Atatürk Havalimanı'nda alarm verildi. Pilotlar, leylek sürüleriyle ilgili birbirlerini uyarmaya başladı.

Leylek sürülerinin, Güney Afrika'dan Avrupa ülkelerine İstanbul üzerinden göç yolculuğu başladı. Leylek sürülerinin göçleri, kuzeye doğru Mart, Nisan ve güneye doğru Eylül, Ekim aylarında görülüyor. İstanbul'da, geçen yıl bir günde 237 bin, toplamda 1 milyona yakın leylek geçişi yaşanmıştı. Son dönemlerde İstanbul'da leylek sürüleri ile ilgili pilotlar ve kule görevlileri arasında da leylek sürüleriyle ilgili konuşmalarda da artışlar yaşanıyor.

Leylek sürülerinin uçakların rotalarında görülmesi nedeniyle pilotlar ve kule görevlileri olası bir çarpma tehlikesine karşı anında birbirlerini bilgilendiriyorlar. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçakların pilotları leylek sürülerine karşı dikkat ediyor. Leylek sürüleri ile ilgili bilgilendirme yapıldığında havadaki uçaklara kuş tehlikesine karşı duyarlı olmaları isteniyor. Olası çarpma tehlikelerine karşı da leylek sürülerine göre uçuş rotalarında düzenleme yapılıyor.