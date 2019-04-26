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 İSTANBUL - (havadan görüntüyle)- KAĞITHANE'DE VATANDAŞLAR TAŞINMAYA BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de istinat duvarının çökmesinin ardından yıkılan binaların enkazında çalışmalar devam ediyor.

- Mahalledeki son durum havadan görüntülendi

İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de istinat duvarının çökmesinin ardından yıkılan binaların enkazında çalışmalar devam ediyor. Çevrede bulunan binalardaysa taşınma işlemleri başladı.
Akıcı Sokak'ta geçtiğimiz günlerde bir bina çökmüş bir bina belediye tarafından yıkılmış, bölgede riskli olarak belirlenen 24 bina da boşaltılmıştı. Boşaltılan binaların tahliye edilmesi için Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 1500 TL kira ve nakliye yardımı yapacaklarını açıkladı. Başkan Öztekin'in açıklamasının ardından taşınma işlemleri başladı.
"HER ŞEY YOLUNDA, HER ŞEY KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR"
Riskli olan belirlenen binalardan birinde oturan Ozan Demirci, taşınmaya başladıklarını belirterek, Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür etti. Demirci, "Her konuda destek var devletimiz tarafından da. Her şey sağlanıyor şu anda. Evimizi taşımamız için fırsat da verdiler. Her şey yolunda, her şey kontrollü bir şekilde yapılıyorö ifadelerini kullandı.

"GİTTİĞİMİZ YERDE İNŞALLAH BÖYLE BİR SIKINTI YAŞAMAYIZ"
Evini taşımaya başlayan Selahattin Eren de yetkililerin kendilerini hiç boş bırakmadan yardım ettiğini söyledi. Taşındıkları yerde bir daha böyle bir sıkıntıyla karşılaşmak istemediklerini belirten Eren, "Taşınıyoruz artık, yıkım başladı. Bizleri de belirli gün otellerde konaklattılar. Evlerini bulanlar şu an taşınıyor. Ben de ev buldum, taşınıyorum. Belediye bize çok yardımcı oldu. Onlardan Allah razı olsun. Hiçbir zaman bizi boş bırakmadılar, her zaman yanımızdalardı. Ekmeğimizden tutun paramıza kadar her şeyimizi verdiler. Şimdi de evlerimizi taşımamıza yardım ediyorlar. Çok güzel ilgileniyorlar. Şefkatli kollarını bize açtılar. Mağdur durumlarımızı çok güzel karşıladılar. Allah razı olsun onlardan, şu anda evimi taşıyorum. Gittiğimiz yerde inşallah böyle bir sıkıntı yaşamayız" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Ek görüntü
Mahallenin havadan görüntüleri

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-Taşınanlardan görüntü
-Röportajlar
-Evlerin içinden görüntü
-Deyalar

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